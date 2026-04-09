Audience au Palais: Bassirou Diomaye Diakhar Faye échange avec Patrice Motsepe sur la situation du football africain

Selon des sources officielles, les échanges ont été « francs et approfondis », permettant d’aborder l’ensemble des questions liées à la situation récente du football africain, sans éluder les points de tension.



Au cours de cette rencontre, le chef de l’État a réaffirmé les principes auxquels le Sénégal demeure attaché, notamment le respect du droit, l’exigence de transparence ainsi que la préservation de l’intégrité des compétitions sportives.



Il a également insisté sur la nécessité de garantir la crédibilité du football africain, dans un contexte où le continent est appelé à faire preuve d’unité et de responsabilité à l’approche des prochaines échéances internationales.



Dans cette dynamique, le président de la République a souligné que le Sénégal continuera d’agir avec sérénité, responsabilité et fermeté pour défendre ses intérêts légitimes et préserver son honneur, tout en suivant avec vigilance l’évolution de la situation, dans le respect des instances compétentes et des voies de recours engagées.