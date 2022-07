Audience : Umaro Sissoco Embalo confirme avoir reçu Ousmane Sonko sur demande de ce dernier.

On n'en finit toujours pas d'épiloguer sur la fameuse audience entre le Président Bissau Guinéen Umaro Sissoco Embalo et l’opposant Sénégalais Ousmane Sonko.



Dans un tweet, le journaliste Madiambal Diagne avait révélé que c'est Alioune Tine qui avait intercédé, auprès du Président Bissau Guinéen pour qu’il reçoive l’opposant Ousmane Sonko. Une sortie que le droit de l’hommiste, avait relativisé, affirmant dans un autre tweet en réponse, que les choses ne s’étaient pas déroulées comme relatées par Madiambal Diagne et que ce dernier aurait dû s’informer auprès de lui avant de dire des contrevérités, avait écrit le dirigeant de Afrika Jom Center.



Ce dernier d'ajouter que son rôle dans cette audience s’était limité simplement à donner le téléphone de l’un à l’autre et que c’était à la demande du Président Embalo qu’il l’avait fait.

Mais de retour dans son pays vendredi dernier, le Président Bissau guinéen, interpellé par nos confrères de la radio Joven, confirmera que l’audience avait été bien sollicitée par Ousmane Sonko.



Le Président Bissau guinéen de confirmer également, avoir agi en sa qualité de président en exercice de la présidence tournante de la Cedeao et que le président Macky Sall était informé et a assuré qu’il n’y a aucune objection. Toujours selon lui,



« Il (Ousmane Sonko) est quelqu’un de très lucide, et républicain. Il a promis que s’il perd les élections, il acceptera les résultats. En bon républicain, il faut aussi savoir accepter sa défaite au lieu de créer des troubles parce qu’on a perdu. Le Sénégal a un autre niveau de démocratie », a conclu Umaro Sissoco Embalo.