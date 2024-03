Au téléphone avec Maïmouna Ndour Faye au moment de l’agression, Abdoulaye Saydou Sow fait des révélations

Dans la nuit du 29 février au 1er mars 2024, la journaliste Maimouna Ndour Faye, patronne de la chaîne 7TV, a été violemment agressée en quittant son lieu de travail pour rentrer chez elle. L’incident a suscité diverses spéculations concernant le moment exact de l’agression et le délai entre la fin de son émission et l’attaque. Abdoulaye Seydou Sow, membre du parti au pouvoir APR, a apporté son témoignage sur les événements, clarifiant certains points et fournissant un récit détaillé de la soirée en question. Abdoulaye Seydou Sow a rapporté que l’agression s’était produite seulement dix minutes après que Maimouna Ndour Faye a quitté son lieu de travail. Il a tenté de reconstituer les événements en détail : “Après l’émission avec Farba Ngom, j’ai tenté de contacter Maimouna Ndour Faye par téléphone. Elle m’a informé qu’elle me rappellerait après avoir quitté son bureau. Conformément à sa promesse, elle m’a rappelé une fois à l’extérieur. Nous avons alors entamé une discussion pour analyser sa prestation lors de l’émission. J’ai exprimé mon désaccord sur certains points abordés, ce qui a alimenté notre conversation.” Le récit se poursuit avec la description inquiétante de l’instant où l’agression a eu lieu : “Soudainement, j’ai entendu Maimouna crier. Je choisis de ne pas révéler les termes précis qu’elle a utilisés, par respect pour sa discrétion. Alors que j’entendais ses cris, j’ai tenté de lui parler, mais elle ne répondait pas. Toutefois, j’ai maintenu la ligne ouverte, essayant de joindre nos amis communs. Néanmoins, en raison de l’heure tardive, la plupart n’ont pas répondu, à l’exception de Pape Samba Diop, qui est connu pour être actif la nuit.” Abdoulaye Seydou Sow a également partagé les efforts qu’il a déployés pour comprendre ce qui était arrivé à la journaliste : “Je lui ai expliqué que je ne savais pas ce qui était arrivé à Maimouna Ndour Faye, mais qu’elle ait pu avoir un accident ou être agressée. Ensuite, je vous ai appelé, [en s’adressant au journaliste] pour relayer mes inquiétudes. Vous m’avez mis en contact avec le vigile. Je lui ai demandé quand Maimouna avait quitté son bureau, et il m’a répondu que cela faisait environ dix minutes. À ma demande, il a suivi son véhicule et, une fois sur place, il a constaté qu’elle avait été effectivement agressée, entourée d’une foule. Voilà ce qui s’est passé !”