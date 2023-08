Attentat à Yarakh : « Il faut des sanctions exemplaires » (Cheikh Bamba Dièye)

Un bus TaTa a été incendié à Yarakh et a fait deux morts et des blessés. Interpellé sur la question devant le jury du dimanche, Cheikh Bamba Dièye s’est désolé de ce qui s’est passé. « C’est regrettable. Et si on n’est pas hypocrite. Il faut qu’on reconnaisse tous qu’on a une énorme part de responsabilité dans cette dérive-là qui aujourd’hui nous a amenés vers cette catastrophe innommable », dit-il. « Tuer des Sénégalais dans un bus et le faire de la manière dont ça a été fait est criminel et inacceptable. Je voudrais qu’un jour que nous puissions comprendre qu’aucun acteur politique sénégalais, aucun décideur n’aura une once de crédibilité s’il ne se donne pas les moyens de construire la sécurité et la paix dans ce pays ». Pour l’invité de Aïssatou Ndiathie, « c’est un dossier sur lequel il ne saurait y avoir de concession, il ne saurait y avoir de faiblesse (…). De ce point de vue, il faudrait que l’Etat prenne ses responsabilités ». Il propose des sanctions exemplaires conformément à nos lois. Ces personnes, poursuit-il, n’ont absolument pas l’esprit sénégalais et elles ne militent absolument pas pour la cohésion nationale et pour le projet national. Cela dit, il faut qu’on reste froid aussi. « Nous avons une population extrêmement jeune et cette jeunesse attend depuis 1960 des réponses. Ce qui veut dire que sur les 10 dernières années, on a aujourd’hui un socle consolidé de 2.500.000 jeunes qui souvent sont sous formés et qui n’ont aucune chance de trouver un emploi. Il faut que nous orientions nos ressources vers les couches les plus jeunes. Parce que la couche la plus jeune ressent une frustration. Chaque étincelle peut embraser le pays » conclut Cheikh Bamba Dièye.