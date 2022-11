Attentat à Istanbul : Macky Sall présente ses condoléances à Erdogan

Suite à l’attentat survenu à Istanbul, le chef de l’Etat, Macky Sall, a manifesté sa compassion à son homologue turc et condamné l’attaque. La panique s'est emparée du cœur d'Istanbul dimanche 13 novembre après une forte explosion qui a fait au moins six morts et 81 blessés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un « vil attentat », que le ministre de l'Intérieur a imputé au Parti des travailleurs du Kurdistan.