Attaques contre Sonko : « Macky Sall et son fallacieux alibi de ‘trouble à l’ordre public…' » (Dianté)

Le Président du Mouvement pour une Citoyenneté engagée Mce – Àndu nawle/Yewwi Askan Wi est en colère contre ceux qui ont dispersé dimanche le cortège de Ousmane Sonko à Joal. Pour Mamadou Lamine Dianté qui condamne cette monstruosité du pouvoir, « le Sénégal n’est pas le royaume de Djimbory ». Sitôt entamée, la caravane de Némmeku Tour de Ousmane Sonko a essuyé des tirs de grenades lacrymogènes à Joal, à la grande colère de Mamadou Lamine Dianté. «Au nom de quoi Macky Sall, en attendant le démarrage de ses soi-disant tournées économiques, s’est déjà tapé une petite balade dans la banlieue de Dakar passée presqu’inaperçue, interdirait à un opposant de mener son «Néméku tour» à la rencontre de sa base en perspective de futures échéances ?», s’est-il interrogé dans le quotidien. Toutes choses qui lui font soutenir que « le Sénégal n’est pas le royaume de Djimbory ». A en croire le Président du Mouvement pour une Citoyenneté engagée Mce-Àndu nawle/Yewwi Askan Wi, « la peur a absolument changé de camp, mais il convient de savoir raison garder au nom de la paix et de la stabilité du Sénégal. La République des courtisans tremble au moindre acte posé par Ousmane Sonko ». Aussi Mamadou Lamine Dianté invite son camarade Ousmane Sonko à maintenir son Nemmeku Tour, et « en cas de récidive, Macky Sall et son fallacieux alibi de «trouble à l’ordre public, seront tenus pour seuls et uniques coupables de tout ce qui adviendra. Les Sénégalais épris de Justice sauront prendre leurs entières responsabilités.