Attaques contre Abdoulaye Daouda Diallo : La réplique salée de ses alliés

La toute première sortie du nouveau ministre d’Etat directeur de cabinet du président de la République dans son fief de Podor, a eu l’heur de réveiller des jalousies jusqu’ici mal dissimulées. En effet, la forte mobilisation politique enregistrée lors de ce retour au bercail pour rendre un vibrant hommage à un digne fils du terroir et remercier par la même occasion Son Excellence Macky Sall, et dont les échos ont allègrement transcendé les limites de cette partie du Fouta, a fini de lâcher la meute des loosers en mal d’existence sur le terrain politique. Une belle réussite marquée par une communion entre les forces vives du terroir (politiques, économiques et sociales) et la figure emblématique de l’Apr/Benno Book Yakaar au niveau départemental. Assurément, cette descente à la base de l’homme de confiance du chef de l’Etat qui cristallise tous les espoirs de Fanaye à Saldé en passant par Yaré Lao et autres Pété et Mboumba, n’a pas fait que des heureux. Et pour cause : entre attaques mesquines truffées de contrevérités que rien ne saurait justifier, si ce n’est de la jalousie maladive et de la méchanceté gratuite, chantages poussifs et gesticulations oisives qui n’ont aucune emprise sur la réalité politique, des politiciens loosers se sont cru inspirés en reprenant leur exercice favori. La meute est entrée en action, dénigrant à tout va mais aussi révélant au passage (pour ceux qui ne le savaient) sa viscérale malhonnêteté intellectuelle. Mais c’est vraiment peine perdue ! Car, ils ne réussiront jamais, même en mission commandée au service d’un « nouveau » positionné en quête de légitimité populaire. L’entreprise maléfique de ce conglomérat d’encagoulés – finalement démasqués au grand jour- œuvrant sous la baguette d’un nain politique aux dents longues, et incapable de gagner une collectivité décentralisée, est inéluctablement vouée à l’échec. Suivez notre regard ! On n’arrête pas la mer avec ses bras…Abdoulaye D. Diallo(A.D.D) est entré définitivement dans le cœur des populations du département et bien au-delà. La fidélité et la loyauté de l’édile de Bokké Dialloubé à son mentor dont le compagnonnage – comme une plaine sahélienne rase-, ne souffre d’aucune aspérité, forcent le respect. N’en déplaise aux aigris et autres poids-plumes politiques éhontés, le nouveau ministre d’Etat directeur de cabinet du président Sall, est de tous les combats pour l’émergence économique du Sénégal. Tour à tour ministre du budget, ministre des infrastructures et du désenclavement, ministre de l’intérieur et ministre des Finances et du budget, il a toujours bénéficié de la confiance de celui que le Peuple a investi du pouvoir de nomination. Mieux, sa récente nomination au poste de ministre d’Etat directeur de cabinet traduit -si besoin en est de le souligner-, la belle complicité entre les deux hommes qui se vouent une estime mutuelle. Cette promotion -du reste très méritée- a encore suscité des urticaires chez le cartel de loosers au point que la nécessité de se gratter s’est fait sentir. Gare aux reflux épidermiques car, A.D.D est en phase ascendante, son étoile ne pâlit pas. Bien au contraire, son aura qui tire sa source dans la gestion des dossiers qu’il a pilotés partout où il est passé. Ă l’échelle du département , son engagement et pragmatisme sous la vision éclairée du président de la République, ont permis d’inscrire cette contrée dans une trajectoire économique et sociale de transformations. Les populations locales ne s’y trompent guère, confirmant de plus en plus le leadership du coordonnateur départemental de la coalition BBY. Sur le plan politique, en dépit de soubresauts qui trahissent les appétits de concurrents à la recherche de positionnement, il a maintenu la coalition présidentielle sur une dynamique victorieuse à toutes les compétitions électorales. Ceci, depuis au moins dix ans. Rendons à César, ce qui lui appartient. Ă la vérité, il a su fédérer les énergies positives et marquer le territoire de BBY dans ce qui est appelé prosaïquement depuis quelques années, le « titre foncier » de Macky Sall. Les boucliers de ADD