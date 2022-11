Assemblée nationale : le Budget du Ministère de l’Urbanisme arrêté à plus 85 milliards de Francs CFA

Le projet de budget 2023 du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a été voté ce vendredi 18 novembre 2022 par les députés de l’Assemblée nationaleIl est arrêté à 85 340 344 196 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) contre 112.242.120:521 F CFA en AE et 107.242.120.521 F CFA en CP, en 2022. Les débats ont été très animés aujourd’hui à l’hémicycle. 108 députés ont pris la parole pendant 8 tours d’horloge. Au final, le projet de budget a été adopté par 97 voix pour, 53 contre et 1 abstention. Le marathon budgétaire se poursuit ce samedi avec le passe du ministre des Mines et de la géologie et du ministre de communication, des télécommunication et de l’économie numérique.