Assemblée nationale : la date de la rentrée des classes des députés fixée

Après l’installation de la 14e législature et l’élection du bureau de l’Assemblée nationale, place à l’ouverture de la session annuelle parlementaire unique. D’après Les Échos, celle-ci est prévue vendredi 14 octobre. Deux sujets seront sur la table des représentants du peuple, selon le journal : l’examen de la Loi de finances initiale 2023 et la Déclaration de politique générale du Premier ministre, Amadou Ba. Les Échos rappelle que le face-à-face entre le nouveau chef du gouvernement et les députés doit avoir lieu au plus tard le 17 décembre prochain.