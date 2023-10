Assemblée nationale : Les présidents des 14 commissions connus

Après le vote du nouveau bureau, en début de semaine, les présidents des 14 commissions ont été désignés. Ils sont majoritairement issus de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby). Il y a, toutefois, Mohamed Ayib Salim Daffé et Abass Fall de Yewwi Askan wi qui gèrent respectivement la commission des délégations et celle de l’énergie et des ressources minérales. Commission des finances et du contrôle budgétaire : M. Seydou DIOUF Commission des affaires économiques : M. Mady DANFAKHA Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports : Mme Sokhna BA N°2 Commission du développement rural : M. Cheikh SECK Commission du développement durable et de la transition écologique : Mme Rokhaya DIOUF Commission de l’énergie et des ressources minérales : M. Abass FALL Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains : M. Moussa DIAKHATE Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine : M. Mamadou Oury Baïlo DIALLO Commission de la défense et de la sécurité : M. Nicolas NDIAYE Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs : M. Oumar SY Commission de la culture et de la communication : M. Malick FALL Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale : Mme Mame Guèye DIOP Commission de comptabilité et de contrôle : Mme Amy NDIAYE Commission des délégations : M. Mohamed Ayib Salim DAFFE