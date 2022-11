Assemblée nationale : Le budget du Tourisme arrêté à 8 692 891 127 de francs Cfa

La cinquième journée du marathon budgétaire portant loi de finance rectificative 2023, s'est ouverte ce lundi 21 novembre 2022 à l'Assemblée nationale. À cet effet, le projet de budget 2023 du Ministère du Tourisme et des Loisirs est arrêté à 8 692 891 127 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Pour l'exercice 2023, les crédits de ce programme sont évalués à 748 141 019 de francs en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Concernant la nature économique des dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : les dépenses du personnel s'élèvent à 331 239 940 millions de francs CFA en autorisations d'engagement et crédits de paiement. S'agissant des acquisitions de biens et services, le budget s'élève à 416 901 079 millions de nos francs.