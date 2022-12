Assemblée nationale : « Chaque député a reçu 500.000 F Cfa après la session budgétaire », révèle Cheikh A. Bara Doly

Le marathon budgétaire a pris fin jeudi, 15 décembre, avec le vote de la motion de censure introduite par la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi pour dissoudre le gouvernement d’Amadou Bâ. « A la fin de la session, chaque député a reçu la somme de 500.000 F Cfa », a révélé Cheikh Abdou Bara Doly, vice-président du groupe parlementaire « Liberté, Démocratie et changement » qui considère cet argent comme des « pots-de-vin » « A la fin de la session budgétaire, la commission des finances de l’Assemblée nationale a donné 500.000 F Cfa à chaque député, certains ont même reçu un million de Franc Cfa. Tous les députés ceux de BBY (Benno Bokk Yakaar, mouvance présidentielle), de Yewwi Askan Wi, de Wallu, tout le monde a pris sa part », a déclaré le député de l’opposition. Qui ne s’arrête pas là. « Si on fait le calcul, c’est plus de 82 millions F Cfa que les députés ont indûment encaissé. Parce que ça ne fait pas parti du budget de l’Assemblée nationale, ça n’a pas été budgétisé, donc ce sont des pots de vin », a pesté Cheikh Abdou Bara Doly qui a dénoncé le comportement de certains députés notamment ceux de l’opposition. M. Doly s’est aussi demandé pourquoi ses collègues, surtout ceux de l’opposition, n’en ont pas parlé ? Poursuivant, le député de l’opposition révèle qu’en plus des 500.000 F Cfa, ils ont été gracieusement nourris par les fonds de l’Assemblée nationale. « Pendant 45 jours, on nous a payé gratuitement les repas à l’Assemblée nationale alors que nous avons nos salaires. C’est près de 100 millions qui ont été dépensés pour la restauration des députés durant cette session budgétaire et c’est injuste parce que c’est l’argent du contribuable ». Cheikh Abdou Bara Doly de dénoncer : » On nous donne 200.000 F Cfa d’indemnité de logement alors que nous avons tous nos maisons. Quand on dit combattre l’injustice , il ne faut pas accepter certaines choses », a-t-il conclu dans les colonnes de l’Observateurs.