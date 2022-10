Assemblée : Pourquoi Birahim Seck réclame l’audition du SG de la Présidence, du DG du FONSIS, etc..

Le journal "Libération" a mis à nu, dans sa livraison du jour, "la face cachée de Quantum", la société qui a gagné le marché pour la reconstruction de l'hôpital le Dantec. Selon le journal, il s'agit en réalité d'un gré à gré de 92 milliards FCFA accordé au Groupement Quantum et Ghesa pour la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec. Et d'après nos confrères, "l'Agence de Régulation des Marchés Publics et la Direction Centrale des Marchés Publics ont été neutralisés depuis la présidence". Scandalisé, le coordonnateur national du Forum civil invite la 14ème législature à entendre "le secrétaire Général de la Présidence, les Directeurs Généraux du FONSIS, de l'ARMP-ARCOP et de la DCMP" afin de tirer cette affaire au clair. Mieux, Birahim Seck considère que l'hémicycle peut aller plus loin. "Elle peut aussi demander la situation des gré à gré au Sénégal". Le coordonnateur national du Forum civil est, en effet, convaincu que "d'autres cas gré à gré se présenteront sûrement".