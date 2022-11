Assemblée Nationale : Benno fait adopter son budget « dans un marathon très serré »

Depuis l’installation de la présente législature, beaucoup craignaient le blocage du budget 2023 de l’Etat du Sénégal. Celui-ci a, finalement, été adopté par l’Assemblée nationale.Le blocage n’a finalement pas eu lieu. La loi de finance initiale 2023 a été adoptée par l’Assemblée nationale ce jeudi 17 novembre 2022. Plusieurs députés membres de l’opposition avaient n’ont pas donné leur onction. Mais, ceux affiliés au pouvoir ont pesé de tous leur poids pour faire passer le texte. En effet, les recettes de la Loi de Finances initiale pour l’année 2023 sont arrêtées à 4096,4 milliards FCFA contre 3647,8 milliards FCFA pour la Loi de Finances rectificative 2022. Les dépenses sont arrêtées à 5 141,9 milliards FCFA contre 4 702,9 milliards FCFA précédemment.Comparé à la LFR de 2022, le Projet de Budget 2023 connaît une hausse des recettes de 448,6 milliards FCFA en valeur absolue (12,3% en valeur relative) et des dépenses de 439 milliards FCFA en valeur absolue (9,3% en valeur relative), renseigne le rapport des travaux de commission. La loi de Finance initiale 2023 est bâtie sur une prévision de croissance de 10,1%, contre 4,8% en 2022 et un déficit budgétaire attendu à 5,5% contre 6,2% en 2022. Quant aux recettes des Comptes spéciaux du Trésor, elles sont arrêtées à 176,9 milliards FCFA en 2023, soit une hausse de 18,2%. Les intérêts sur la dette publique et la masse salariale devraient progresser respectivement de 21,2% et 22,8% pour s’établir à 424,3 milliards FCFA et 1273 milliards FCFA en 2023. Ainsi, le ratio de la masse salariale rapportée aux recettes fiscales devrait atteindre 36,5% en 2023 contre 34% pour la LFR 2022, soit un accroissement de 2,5 points de pourcentage. Concernant les dépenses d’acquisitions de biens et services et de transferts, elles sont programmées à 1679,4 milliards de FCFA. Quant aux dépenses en capital (dépenses d’investissement) de la LFI de 2023. elles sont prévues à 1 588,2 milliards FCFA contre 1753,8 milliards FCFA dans la LFR de 2022, soit un repli de 9,4