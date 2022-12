Assemblée : Du nouveau dans l'affaire des deux journalistes arrêtés

Les journalistes ont profité de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Amadou Ba pour brandir banderoles et t-shirts afin de demander la libération du journaliste Pape Alé Niang. Les hommes de médias ont voulu, à travers, ce geste faire passer un message fort pour la libération de leur confrère . Toutefois, cela n'a pas tardé à faire réagir les gendarmes. Ces derniers ont fait le tour du box attribué aux journalistes pour leur prendre les t-shirts rouges. Pis, les journalistes de l’Observateur et de Sud Quotidien respectivement El Hadji Fallou Faye Nando Cabral sont toujours retenus dans le bureau du chef de poste de la Gendarmerie nationale à l'assemblée nationale.'' Ils ont dit qu'ils vont nous auditionner. Nous sommes sereins et attendons. Merci beaucoup pour votre soutien'', a fait savoir Nando Cabral. Selon les informations reçues, l'audition a déjà commencé.