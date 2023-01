Assemblée : Découvrez les 7 questions écrites et orales de Guy Marius Sagna au Gouvernement

Guy Marius Sagna, dans le cadre du contrôle du gouvernement par l’assemblée, informe avoir déposé mardi sept (07) questions écrites et orales adressées au gouvernement. Ces questions du député au Parlement sénégalais s’articulent autour de la situation à la SEN’EAU et les risques d’augmentation du prix de l’eau ou de perte de recettes de l’État, la situation des universités de l’UGB, de Assane Seck de Ziguinchor, de l’université du Sine-Saloum, de l’université virtuelle du Sénégal. S’y ajoute la situation des gardes-forestiers qui sont contractuels depuis 26 ans, la situation des réfugiés mauritaniens au Sénégal sans document depuis 30 ans, la situation des écoles privées de santé avec des résultats catastrophiques, la situation des Jambars qui avaient participé à la guerre du Golfe et la situation du centre de santé de Gandiaye en construction depuis 2007.