« Arrestations tous azimuts, violences politiques et d’Etat doivent cesser » (Alioune Tine)

Une cascade d’arrestations de responsables du principal parti de l’opposition, Pastef-Les Patriotes, dirigé par Ousmane Sonko, rythme le quotidien du Sénégal. Pas un jour sans une arrestation liée, dit-on, à la manif du 16 mars dernier, sur toute l’étendue du territoire. Et Alioune Tine, à l’instar des droits de l’hommistes et autres Sénégalais, crie sa colère… Tension politique autour de la 3e candidature du Président Macky Sall et l’instrumentalisation de la justice, Sud Quotidien de ce jeudi n’a pas manqué d’affirmer que « Macky Sall fragilise la paix sociale ». A ce constant alarmant de la situation, Alioune Tine ajoute des arrestations à la pelle… « On est en passe d’installer Les conditions de l’implosion C’est avec une grande révolte que nous voyons notre pays le Sénégal détruire ce que tout le monde admire dans ce pays, la paix, la stabilité et le sens de la mesure. Arrestations tous azimuts, violences politiques et d’Etat doivent cesser. Libération de tous les détenus politiques », martèle le Fondateur de Think tank, Afrikajom Center