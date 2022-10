Arrestations impactés Ter : « C’est de l’injustice, c’est aberrant » (Macodou Fall Pdt Collectif)

Les Impactés du Ter de la 2ème phase de Sébikhotane ont été interpellés samedi dernier par la gendarmerie et déférés au parquet lundi dernier. A la désolation de leur Président. Le Collectif National des Impactés du Ter, par la voix de son Président, au micro de Senego, dénonce, ce mercredi au tribunal de Dakar, « ces arrestations arbitraires et exige la libération immédiate et sans conditions des 37 personnes arrêtées. Selon Macodou Fall, les délits qui leur sont reprochés, attroupement sans autorisation et outrage à agents dans l’exercice de ses fonctions, ne tiennent pas la route. « Ils sont tous arrêtés dans un domicile d’impacté où ils étaient en réunion, avant d’être embarqués par les gendarmes à la brigade de Diamniadio. C’est déplorable, c’est de l’injustice, c’est aberrant » « , a-t-il tenu à préciser. Macodou Fall, au nom du Collectif, témoigne sa solidarité, entend se battre auprès de ces familles malmenées, et interpelle les autorités pour leur libération immédiate.