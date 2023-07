Arrestation de Ousmane Sonko : " Il y a une volonté de nuire à un candidat qui gêne beaucoup la majorité présidentielle", ( Moustapha Guirassy)

L’arrestation de l’opposant et leader de Pastef, Ousmane Sonko est ridicule. Elle est à la limite catastrophique, selon Moustapha Guirassy. Membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, il s’est exprimé devant le Jury du dimanche sur la question. « nous vivons une catastrophe démocratique, un déclin de notre démocratie, des jours sombres de notre démocratie. L’histoire politique du Sénégal a rarement connu des périodes aussi troubles, faites d’imprévisibilité, de tâtonnements, et d’angoisse. Je pense qu’il n’y a pas que le monde politique qui est consterné, c’est presque tous les Sénégalais. Il y a eu un blocus, nous l’avons tous constaté avec un abus d’utilisation d’une force. Un blocus qui ne reposait sur aucune décision administrative, ni décision de justice. C’était vraiment du ‘’Diay doolé’’. Cinquante jours, c’était quand même abusé. On a levé le blocus sans aucune explication ». Et d’ajouter: « J’ai entendu comme vous le Procureur, très mal à l’aise, expliquer ce qui s’est passé. Il a parlé d’une voiture qui était tombée en panne. Au même moment un gendarme expliquait le contraire, pour dire qu’ils étaient là-bas en faction, en train de faire de la surveillance, de la filature. “On lève le blocus, c’était un non-événement. Vous avez vu que notre coalition (Yaw) n’a pas communiqué, Ousmane Sonko lui-même n’a pas communiqué. Malheureusement, encore plus ridicule pour notre démocratie quand on parle de vol de portable, et d’appel à l’insurrection, et on va arrêter le chef de l’opposition » se désole-t-il. Pour Guirassy, “parlant d’insurrection, c’est là où ça devient encore plus ridicule. Dans la mesure ou justifie-t-il : “On comprend qu’il « Il y a une volonté de nuire à un candidat qui gêne beaucoup la majorité présidentielle, qui gêne essentiellement le président sortant, Macky Sall. En parlant d’insurrection, on dit qu’il a toujours fait appel au peuple. Je rappelle tout simplement notre devise : Un peuple, un but, une foi. Tout politique et lorsqu’on met en avant la démocratie, et lorsqu’on a du respect pour ce peuple-là, faire appel au peuple pour défendre la Constitution, la démocratie, ou pour se défendre, je pense que c’est la chose la plus naturelle et la plus normale dans une démocratie. Et c’est ce qui a été fait très souvent par Ousmane Sonko.” Et de rappeler qu'en 2012, lors d’un meeting à Fatick, le Président Macky Sall disait ‘’si Abdoulaye Wade confisque ma victoire, j’irai le déloger au Palais’’. Alors, est-ce que le Président Macky Sall confesserait aujourd’hui qu’il avait fait un appel à l’insurrection ? Non. Je pense tout simplement qu’il était en train de faire un appel au peuple sénégalais pour dire que le peuple doit absolument se battre pour défendre sa victoire au cas où il serait victorieux. Généralement, lorsqu’on veut mettre la pression sur un État, il y a un discours au conditionnel qui met en avant le peuple sénégalais pour dire qu’en dernier ressort, c’est une affaire du peuple sénégalais. Demander au peuple sénégalais de résister, lorsqu’on veut confisquer ses victoires, lorsqu’on veut confisquer ses acquis".