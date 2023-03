Arrestation Dr Babacar Niang et vie Sonko : « Un enjeu pour Macky », Guy Marius Sagna

Ousmane Sonko a été hospitalisé jeudi dernier à Suma Assistance dont le Directeur, Dr Babacar Niang, a été arrêté mardi à Médina Ndiathbé, département de Podor, région de Saint-Louis. Et le député Guy Marius Sagna s’en mêle Dr Niang a été auditionné par les enquêteurs après un avis de recherches et d’arrestation. Ce qui fait dire au secrétaire exécutif de Frapp que cette arrestation et la vie du leader du parti Pastef sont un enjeu pour le Président Macky Sall. Après cinq jours d’hospitalisation, Ousmane Sonko, blessé jeudi dernier, sur la route de l’hôpital par les FDS, est sorti pour continuer sa convalescence chez lui, à la Cité Keur Gorgui.