Arnaque en ligne : A Thiès, la police de Nginth démantèle un réseau QNET frauduleux

Le Poste de police de Nginth, à Thiès, a procédé jeudi 18 septembre 2025 à l’arrestation de deux individus impliqués dans une affaire d’escroquerie en lien avec le réseau de vente en ligne QNET.



La victime, qui avait versé 437.000 FCFA pour l’achat d’un pendentif anti-stress, dénonce un système pyramidal : pour espérer des gains allant jusqu’à 800.000 FCFA par semaine, il fallait recruter deux nouveaux adhérents, eux-mêmes chargés d’en intégrer d’autres. Après n’avoir ni reçu le produit ni récupéré son argent, elle a saisi la police.



Interrogés, les suspects ont reconnu avoir intégré le réseau depuis plusieurs années, l’un d’eux affirmant que les fonds étaient reversés à un responsable. Ce dernier, également interpellé, n’a pas pu justifier l’encaissement des sommes.

Une perquisition menée dans l’appartement servant de bureau, situé aux Parcelles Assainies de Thiès, a permis la saisie de plusieurs matériels et documents, notamment :



* un véhicule Chrysler 200C immatriculé AA501 VB appartenant au deuxième mis en cause,

* un ordinateur portable Dell,

* deux téléviseurs écran plat LG,

* trois ventilateurs muraux (marques Evernal et Smart),

* un bon de commande QNET,

* divers produits destinés aux recrues,

* des catalogues de présentation de produits et du système QNET,

* des agendas, blocs-notes, registres d’inscription,

* des feuilles de contrat civil et commercial,

* un agenda de planning de cours QNET,

* 21 chaises,

* et un cachet d’entreprise estampillé « Oscar Sénégal SARL ».



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit. Les deux hommes seront présentés au parquet pour répondre des faits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie.

La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le 800 00 17 00 pour toute information utile.