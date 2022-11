Armée : Vers l’ouverture d’un deuxième centre d’instruction à Kougheul

Le Colonel commandant de la zone militaire numéro 2, David Diawara, a annoncé l’ouvrir d’un deuxième centre d’instruction à Koungheul l’année prochaine après celui de Bango pour permettre à la majorité des Sénégalais qui veulent intégrer l’Armée de le faire.Le Colonel commandant de la zone militaire numéro 2, David Diawara, a annoncé l’ouvrir d’un deuxième centre d’instruction à Koungheul l’année prochaine après celui de Bango pour permettre à la majorité des Sénégalais qui veulent intégrer l’Armée de le faire. « L’Armée reste attrayante et le commandement l’a compris. C’est pourquoi elle prévoit d’ouvrir un deuxième centre d’instruction en 2023 pour permettre à la majorité des Sénégalais qui le désirent de se faire recruter », a dit Colonel Diawara à la presse à l’issue de la cérémonie célébrant la journée nationale de l’Armée organisée sur le thème ‘’Forces armées et préservation des ressources naturelles’’. Selon lui, « l’Armée suscite un engouement réel auprès des jeunes sénégalais et se distingue par les vertus qu’elle est en mesure de leur inculquer par rapport à leur citoyenneté et à leur amour pour le Sénégal« . Il a noté que dans cette partie nord du pays, les Forces armées sont fortement représentées et sont sur le terrain pour « protéger nos ressources halieutiques et bientôt les plateformes pétrolières et gazières ». Il signale également que des unités de la zone militaire nord sont dans le nord Sindia en Casamance « dans le combat pour la préservation de nos ressources » et aussi à Matam pour le même combat en collaboration avec les Eaux et Forêts. Pour Alioune Badara Sambe gouverneur de la région, « Saint-Louis est une place forte de l’Armée qui joue un rôle important dans la protection et la préservation de nos ressources ». Aps