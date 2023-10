Après son éviction du gouvernement, Mamadou Tall exprime sa reconnaissance à Macky Sall

“Je voudrais rendre grâce à Dieu et exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur Macky Sall Président de la République pour m’avoir donné l'opportunité, rarement offerte à un collaborateur, de servir sous son autorité comme ministre de la République, pendant douze ans. Pour cette confiance plusieurs fois renouvelée, je voudrais, au nom de toute la population de Matam, de ma famille, de mes collaborateurs et en mon nom propre, lui marquer mes plus vifs remerciements pour son soutien, son écoute attentive et surtout sa capacité à prendre des décisions courageuses et éclairées en dehors de toute considération partisane. Je reste convaincu que son soutien et son accompagnement constants ont beaucoup contribué à permettre les avancées significatives que nous avons réalisées successivement aux ministères de la Formation professionnelle, de l’Éducation et des Collectivités territoriales qu’il nous avait confiés. Alors que je quitte mes fonctions de ministre, je tiens à lui réitérer toute ma gratitude et lui assurer, aujourd’hui comme par le passé, de ma loyauté et mon engagement à soutenir ses orientations et ambitions. Je vais continuer à œuvrer pour le rayonnement de la coalition Benno Bokk Yaakar et la victoire de notre candidat le Premier ministre Amadou Bâ. Je souhaite pleins succès à la nouvelle équipe pour l’intérêt exclusif de notre pays”.