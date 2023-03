Après s’être rendu au chevet de Guy Marius Sagna, Cheikh Oumar Diagne dénonce une “situation inacceptable”

Nous sommes passés voir Guy Marius Sagna et Sokhna Rama Bodian deux députés investis par les sénégalais. Ils ont été violentés, gazés par la police », a déclaré Cheikh Oumar Diagne. Venu s’enquérir de l’état de santé des deux parlementaires de la coalition Yewwi Askan Wi, il informe « qu’ils sont sous repos médical. » Cheikh Oumar Diagne considère que “la situation est devenue inacceptable”. Il déplore, notamment, l’attitude des forces de l’ordre « Nous avons une violence qui ne se justifie pas, estime-t-il. Pour disperser 5 personnes, il n’y avait nullement besoin d’utiliser des gaz lacrymogènes. Ceci montre encore une fois une forfaiture du gouvernement. Ce qui signifie tout simplement que Macky Sall est fini.» Interpellé sur l’état de santé de l’activiste , Cheikh Oumar Diagne affirme par ailleurs que GMS se porte bien mentalement. « Il s’est donné corps et âme à la nation alors quoi qu’il puisse se passer, il défendra toujours la cause humaine », a-t-il souligné.