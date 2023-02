Après le renvoi de son procès contre Sonko : La réaction de Mame Mbaye Niang

Au sortir du tribunal pour les besoins de son procès contre Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang s’est prononcé devant la presse venue en masse au palais de Justice de Dakar. "Sonko est venu avec ses avocats et ils ont demandé un renvoi. Je pense que le report n’avait pas sa raison d’être", dit-il L’actuel ministre du Tourisme pense que le report n’avait pas lieu d'être. "C’est quelque chose de simple. Ça devrait être banal. Pas besoin de renvoi, puisqu’il m’a accusé. Il n’avait qu’à apporter ses preuves", poursuit-il. "Un monsieur qui a fait 15 ans à l’ENA et ne sait même pas que je n’étais pas coordonnateur du Prodac" Mame Mbaye Niang promet d'"aller jusqu’au bout pour montrer que ce monsieur est un menteur. Moi, je ne suis pas un manipulateur et je n’essaye pas de manipuler les Sénégalais". Pour rappel, Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation, injures publiques et faux, usage de faux.