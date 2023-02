Après Thiès, Doudou Ka met le cap au Sud pour un méga meeting au stade Bocandé

A 48 heures de son grand rassemblement, c’est l’ébullition chez les partisans de Doudou Ka à Ziguinchor. Toutes les équipes du Président de la Coalition Doggu pour le Grand Sénégal ont investi la ville et le mythique stade Jules François Bocandé pour le grand soir. Des centaines de militants et sympathisants, mobilisés depuis plusieurs jours pour l’accueil de milliers de supporteurs, qui seront présents dimanche pour répondre à l’appel du ministre des Transports Aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Signe de l’importance qu’il place dans ce rendez-vous, Doudou Ka, tout de suite après la fin conseil de ministres de Thiès, a mobilisé tout son état-major politique chez lui pour suivre l’organisation du meeting de dimanche. Objectif : mettre toute la machine « Doggu » en ordre de bataille pour faire de cet événement, une grande réussite. C’est une course effrénée et une mobilisation tous azimuts pour un grand meeting de soutien au Président de la République. Le mouvement Doggu pour le Grand Sénégal, composante à part entière de la coalition présidentielle, compte enclencher une véritable dynamique en vue de l’élection présidentielle de 2024. Pour Doudou Ka “le président Macky Sall est incontestablement le meilleur candidat pour continuer la construction du Sénégal de demain”. “C’est le temps des choix, estime-t-il. Que chacun fasse le sien. Le mien est clair et sans équivoque. Celui d’un soutien sans faille à la candidature du Président Macky Sall pour prendre rendez-vous avec l’histoire, celle d’un Sénégal émergent, d’une Nation unie, une et indivisible. » Le natif de Ziguinchor donne rendez-vous à tous les enfants de la région naturelle de Casamance au stade Jules François Bocandé de Ziguinchor ce dimanche 12 février à partir de 15 heures et lance un appel à tous les républicains : « J’en appelle aux Sénégalais de tous bords, pour qui le Sénégal est au dessus de tout, de rejoindre ce Front républicain. A tous les démocrates, nous disons que nous avons besoin du rempart de vos consciences pour que notre pays et ses institutions ne dévient pas de l’horizon républicain. Il en va du destin de la Nation ».