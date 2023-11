Apr Thiès recadre Mamadou Lamine Massaly qui affirme avoir déboursé 200 millions pour réélire Amadou Ba

Les responsables de l’Alliance Pour la République (APR), à Thiès, n’ont pas mis des gants pour recadrer le président de «Union pour la Nouvelle République» (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly, président du Conseil d’administration de l’Office national de la formation professionnelle (ONFP). A la faveur d’un point de presse tenu ce jeudi 9 novembre 2023, le responsable APR Lamine Ngom, conseiller spécial du président de la République, et ses « frères » et « sœurs » de parti, se sont offusqués du fait qu’« un mutant, Mouhamadou L. Massaly, s’est signalé récemment dans la presse, comme à son habitude, pour crier sur tous les toits avoir investi plus de deux cents millions FCFA en vue de soutenir la candidature d’Amadou Bâ ». Selon eux, « cette façon de faire doit être révolue ». En effet, disent-ils, « Thiès et sa jeunesse ne méritent pas de telles désinvoltures et de telles déclarations tapageuses et faussement orientées ». Selon Lamine Ngom, « il ne s’agit pas d’occuper la «Une» des journaux avec des titrailles flatteuses ne correspondant à aucun élément factuel mesurable sur le terrain politique local pour se donner une plus-value politique quasiment nulle ». A ses yeux, ce chantage du genre : ‘’voilà mon niveau de cotisation pour une éventuelle victoire du camp présidentiel’’ ne passera pas. C’est de la foutaise. Cette politique au ras des pâquerettes doit être révolue et éradiquée définitivement de l’espace public ». Aussi, les apéristes de Thiès qui comptent « faire face » réclament que « tous ces Maîtres chanteurs soient identifiés et dénoncés ». L’Apr de Thiès demande une « nouvelle donne » et attire l’attention du Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakar à la présidentielle du 25 février 2023, Amadou Bâ, sur « ces politiciens d’un autre âge, vivant de roublardise et de subterfuges », rapporte le correspondant du journal Le Témoin à Thiès.