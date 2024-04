Application du « Jub, Jubal, Jubanti » : Ousmane Sonko invite au respect scrupuleux de la directive du Président Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a invité tous les fonctionnaires et agents de l'administration publique, sur la nécessité d'incarner les principes de « Jub, Jubal, Jubanti ». Son premier Ministre, Ousmane Sonko a sorti une note afin d'insister sur les attentes du Président. "Il s'agit d'œuvrer, avec éthique et responsabilité, collectivement et individuellement, à l'amélioration de la qualité de vie de chaque citoyen sénégalais. Afin d'assurer une prise de connaissance et une ferme appropriation de ces directives, je vous demande de prendre les dispositions idoines pour une large diffusion de la correspondance ci-jointe, auprès des agents de toutes les administrations relevant de votre département au plus tard ce vendredi 12 avril 2024, et de m'en rendre compte dans les plus brefs délais", a défendu le premier Ministre. Par ailleurs, il rappelle qu'il attache "du prix au respect scrupuleux de ces directives".