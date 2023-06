Appel à lever le blocus du domicile de Sonko ce dimanche: Fatou Blondin Diop évoque un « jour d’angoisse », Alioune Tine dénonce le mutisme de l’UA et la CEDEAO

L’appel de la coalition Yewwi Askan Wi à aller lever ce dimanche le blocus du domicile de l’opposant Ousmane Sonko a poussé les autorités à interdire temporairement la circulation de motos dans le département de Dakar. Les forces de défense et de sécurité sont encore en état d’alerte depuis hier samedi et placées dans différents Check-points des artères de la capitale sénégalaise. Sur les réseaux sociaux, les militants, sympathisants de Pastef et autres responsables de YAW appellent depuis plusieurs jours les populations à se diriger ce dimanche à la Cité Keur Gorgui pour lever un blocus qui dure depuis le 28 mai dernier. Après les tragiques événements du 1er et 2 juin 2023 qui ont fait plusieurs morts, Fatou Blondin Diop alerte sur un nouveau « jour d’angoisse » qui s’annonce. « Jour d’angoisse pour tout sénégalais. YAW entend lever les barrières qui encerclent OUSMANE SONKO. Macky Sall va publier ce qui lui convient dans le dialogue du palais. Allons-nous nous enfoncer dans le gouffre ou en sortir? Jour d’angoisse !!!! », a écrit la Coordonatrice de la Plateforme Aar Li Nu Bok, également membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Quant au doyen Alioune Tine de la société civile sénégalaise, il a dénoncé le mutisme des organisations régionales et sous-régionales africaines sur ce qui se passe au Sénégal. « L’Union Africaine et la CEDEAO, sont entrain de regarder ailleurs au moment où le Sénégal, un des miroirs de la démocratie en Afrique est au bord du naufrage. Aucun acte à la hauteur de la gravité de la situation. Ni communiqué consistant, aucun envoyé Special. Agir maintenant », a-t-il commenté.