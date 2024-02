Appel à Macky Sall : Ahmed Khalifa Niass propose un report de l’élection présidentielle

Dans une interview avec Dakaractu, le guide religieux et homme politique Ahmed Khalifa Niass a exhorté le président Macky Sall à reporter l’élection présidentielle prévue pour 2024. Cette proposition audacieuse vise à désamorcer la tension politique croissante et à garantir un scrutin transparent et apaisé. Ahmed Khalifa Niass pointe du doigt les accusations d’impartialité portées contre la Cour constitutionnelle, l’institution chargée de valider les candidatures et de proclamer les résultats du scrutin. Il estime que la Cour, dans son état actuel, n’est pas en mesure de jouer son rôle d’arbitre impartial, ce qui met en péril la crédibilité du processus électoral. L’homme d’influence met en avant l’intérêt supérieur de la nation et le bilan positif du président Sall pour justifier son appel à un report. Il craint que la situation actuelle ne conduise à un scrutin biaisé et à des troubles post-électoraux, compromettant ainsi la stabilité du Sénégal. Ahmed Khalifa Niass affirme avoir consulté plusieurs guides religieux et membres de la société civile qui partagent ses préoccupations et soutiennent l’idée d’un report. Il appelle à un dialogue inclusif entre les parties prenantes pour trouver des solutions consensuelles et garantir un climat électoral apaisé.