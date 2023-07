“Apériste authentique” : Abdou Mbow dessine le portrait-robot de son candidat favori à la succession de Macky Sall

Invité du Jury Dimanche sur I Radio, Abdou Mbow s’est penché sur le profil du futur candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) après la non candidature de Macky Sall. “Le candidat de Bby que le Chef de l’Etat va choisir pour l’élection de 2024 doit être loyal, a-t-il indiqué. Mais il doit d’abord être un homme compétent. Un homme qui peut présider aux destinées d’un pays”. “Il doit être un compagnon historique du Président, a-t-il poursuivi. Quelqu'un de loyal envers le président de la République, son parti et ses alliés. D’autant plus que le président de la République et nous-mêmes tenons beaucoup à la coalition parce que c’est la première fois qu’une coalition politique tient aussi longtemps”. Il faut noter que lors de la dernière réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République (Apr) qui a duré cinq tours d’horloge autour du choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), le porte-parole du parti au pouvoir a donné ses critères qui, selon lui, devraient guider le choix du chef de l’État. Abdou Mbow plaide pour “un apériste (Ndlr : Alliance Pour la République, parti fondé par Macky Sall) authentique, un apériste de lait, un membre fondateur de l’Apr”. C’est du reste le point de vue qu’il a défendu lors d’une réunion du parti autour de Macky Sall. “Dans la vie politique, les gens devraient prendre leur courage à deux mains et dire ce qu’ils pensent, souligne-t-il. Quand on est dans une organisation, il ne faut pas avoir une langue de bois, pour ne pas dire ce qu’on pense. Nous avons un président qui est un homme ouvert, d’écoute, de dialogue, et qui est un homme qui aime échanger avec ses camarades”