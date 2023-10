Annulation de la radiation de Sonko : YAW invite la DGE à s’exécuter

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) se félicitent du « coup de tonnerre à Ziguinchor ». Ils font allusion à la décision du juge d’annuler la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales. La conférence des leaders rappelle que les avocats du maire de Ziguinchor avaient introduit un recours aux fins d’annuler la mesure de sa radiation des Listes électorales. Malgré les invocations de l’Etat sur l’incompétence du juge, la recevabilité et le fond du dossier, le tribunal d’instance de Ziguinchor s’est déclaré effectivement compétent, soulignent les alliés de Sonko. A les en croire, malgré les pressions de l’Agent judicaires de l’Etat, le juge est resté droit dans ses bottes pour dire le droit et rendre la justice au nom du peuple. La coalition Yewwi Askan Wi se félicite de cette décision historique qui matérialise la victoire de la vérité sur l’arbitraire et l’injustice, indique-t-elle dans un communiqué. A leurs yeux, la sentence montre aussi qu’il y a encore dans la magistrature des hommes de caractère et des magistrats debout. Ainsi, la coalition Yewwi Askan Wi félicite le pool des avocats pour leur excellente plaidoirie. Elle appelle les autorités administratives à s’exécuter promptement afin qu’Ousmane Sonko reçoive ses fiches de parrainages et recouvre la totalité de ses droits, renseigne le journal l’AS.