Annonce de son dauphin : Macky reporte le délibéré (médias)

Le report de l'annonce du dauphin de Macky Sall est à la Une des quotidiens. Alors que tous les Sénégalais attendaient vendredi comme prévu pour découvrir le choix de Macky Sall qui a "décidé" de ne pas se présenter pour une 3e fois à l'élection présidentielle, Le Quotidien nous demande de prendre notre mal en patience et d'attendre le retour en voyage du chef. Le journal affiche à sa Une que "Macky voyage avec son secret." Et que "l'heureux élu connu au retour du Président." Source A en rajoute une couche, pour dire que deux candidats ont été reçus hier-vendredi au Palais. Les Echos quand à lui fait le listing des candidats reçus. Selon le journal qui fait échos du report du "délibéré", révèle que Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Diouf Sarr ont défilé au Palais acant-hier et hier.