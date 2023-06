Annif 23 juin 2011 : Mary T. Niane invite à s’habiller à blanc pour dire non au 3e mandat de Macky

L’ancien ministre de l’enseignement supérieur Mary Teuw Niane s’est fendu d’un post, vendredi, pour appeler à s’habiller à blanc pour s’opposer au troisième mandat de Macky Sall. Un appel à l’image de celui du F24. Texte in extenso Le blanc est notre couleur Aujourd’hui nous célébrons l’anniversaire des manifestations du 23 juin 2011. J’invite chacune et chacun, comme le demande le F24, à s’habiller en blanc pour exprimer notre totale opposition à une troisième candidature du Président Macky Sall. Sortons nos habits blancs, faisons que le Sénégal ressemble, en cette période de pèlerinage, à la Mecque, pour pacifiquement, imposer le respect de la parole donnée. Parce que notre peuple est blanc comme neige, vierge de tout péché, mettons le blanc sacrilège, plein la vue aux censeurs de notre droit constitutionnel à manifester, imposons la couleur du lait pur aux impurs, imposons la couleur des soutanes à ceux qui ont décidé d’oublier sciemment la parole donnée, les mots de leur serment. Faisons que le Sénégal de ce 23 juin 2023 soit une avalanche de neige laiteuse qui purifie les esprits et emporte définitivement toute velléité d’un retour en arrière, toute idée folle et impure de troisième candidature, toute folie autoritaire et dictatoriale. Prions en ce vendredi béni que la blancheur de nos habits se mue en poudre de savon dont l’écume blanche purifie notre Sénégal souillé par tant de morts, de blessés, de destructions causées par l’obstination de vouloir rester à n’importe quel prix plus longtemps au pouvoir. Aujourd’hui, notre mode est le blanc, l’habit blanc, les yeux blancs, les dents blanches. Le blanc couleur de lait qui purifie, le blanc lait de coco qui étanche la soif de liberté, la blanche chair de corossole qui rassasie. Le blanc linceul qui ensevelit définitivement la troisième candidature enveloppe nauséabonde du troisième mandat mortifère. Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine. Juma Mubaarak.