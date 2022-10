Annexion illégale de régions ukrainiennes par la Russie : Seydi Gassama applaudit le vote du Sénégal

Le coordonnateur d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama apprécie le choix du Sénégal, dans le vote de la résolution des Nations-Unies condamnant l’annexion illégale de régions Ukrainiennes par la Russie. « Je félicite l'État du Sénégal d'avoir voté la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies condamnant et déclarant illégale l'annexion de régions de l'Ukraine par la Russie », a-t-il indiqué dans un post sur Twitter. D’après le défenseur des Droits de l’Homme, «l'agression contre l'Ukraine et l'annexion de ses régions, y compris la Crimée, est une violation grave de la Charte de l'ONU », et par conséquent, poursuit-il, « aucun Etat africain ne devrait, au nom des alliances ou d'autres considérations, s'abstenir de condamner ces actes illégaux de la Russie ». Rappelons qu’il y a eu 143 votes contre les annexions, 35 abstentions, parmi lesquelles la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Afrique du Sud, et cinq pays contre, à savoir la Corée du Nord, l’Erythrée, la Syrie, la Biélorussie et la Russie