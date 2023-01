Amnistie de Karim et de Khalifa Sall : Serigne Mboup invite au respect de la parole donnée

Le président de la République avait invité le ministre de la Justice à réfléchir sur la question de l’éligibilité de Karim Wade et de Khalifa Sall. Invité du "Jury du dimanche" sur iRadio, Serigne Mboup a estimé que l'amnistie proposée comme solution par Macky Sall lui-même est la seule manière de faire revenir Karim et de permettre à Khalifa de participer aux élections. "Il l’a dit. Je pense qu’il va le faire. Pour le Saloum-Saloum que je suis, la parole donnée compte. Cela veut dire qu’il faut respecter ses engagements", a-t-il répondu à Mamoudou Ibra Kane. Le maire de Kaolack souligne tout de même n’avoir jamais évoqué les cas Karim Wade et Khalifa Sall devant le président Macky Sall. Karim Wade et Khalifa Sall ont été respectivement condamnés, en 2015, à une peine de six ans de prison ferme et à une amende de 138 milliards F CFA, et le second, en 2018, à cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de 5 millions de francs CFA. Les deux figures de l’opposition, alors candidats respectifs du Parti démocratique sénégalais (PDS) et de la coalition Taxawu Senegaal ak Khalifa ont été définitivement écartées de la dernière présidentielle, il y a quatre ans.