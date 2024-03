Amnistie : « Macky Sall sait par où passer pour libérer Sonko et Diomaye « , Guy M. Sagna

Le député Guy Marius Sagna annonce qu’il ne votera pas en faveur de la loi d’amnistie actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale. Il propose au président Macky Sall d’abandonner les charges contre les détenus politiques, notamment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, et de modifier l’article L57 du Code électoral pour garantir leur libération. Selon Guy Marius Sagna, le recours à une loi d’amnistie n’est pas nécessaire, et le président Sall pourrait trouver d’autres moyens pour libérer les détenus politiques. Il critique également la loi d’amnistie, la qualifiant de moyen pour protéger le président Macky Sall, ses proches et des personnes impliquées dans des actes répréhensibles.