Amnistie : « Je vais voter cette loi pour que Sonko sorte de prison », Cheikh Abdou Barra Dolly

Le député Cheikh Abdou Barra Dolly annonce son intention de voter en faveur de la loi d’amnistie, arguant que cela contribuera à la paix et à la stabilité du pays. Selon l’expose des motifs, sont amnistiés de plein droit, toutes les infractions ayant une connexion politique commises au Sénégal et à l’étranger dans la fourchette de temps comprise entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Et, le débat autour de cette loi continue de diviser les opinions au sein de la classe politique sénégalaise. Le député Cheikh Abdou Barra Dolly exprime également son soutien en faveur de la libération d’Ousmane Sonko et d’autres détenus politiques. Selon lui, voter contre cette loi équivaudrait à trahir Ousmane Sonko et le peuple sénégalais. « Je vais aussi voter cette loi pour permettre à Ousmane Sonko de sortir de prison et d’être candidat, mais aussi pour tous les détenus politiques. Pour l’intérêt exclusif du peuple, on doit voter cette loi », a t-il balancé tout de go. Dans sa foulée, le guide religieux a rappelé que la loi prévoit l’indemnisation de toutes les personnes qui ont subi des préjudices lors des évènements copris entre 2021 et 2025. En revanche, le député Thierno Alassane Sall s’oppose à la loi d’amnistie, soulignant qu’en tant que député, il ne soutiendra pas un projet de loi qui, selon lui, porte atteinte à la mémoire des victimes des manifestations et aux familles en quête de vérité.