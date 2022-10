Amisitie pour Karim et Khalifa : Les mises en garde de Thierno Alassane Sall

La probable amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade agitée par le Président Macky Sall suscite polémiques et remous dans le landernau. Au-delà de la voie constitutionnelle, celle du toilettage du Code électoral, notamment en ses articles L29 et L30, et la révision des deux procès des concernés, brandies, Thierno Alassane Sall, député de AAR Sénégal, exprime son désaccord pour cette loi qui n’est pas à l’ordre du jour.Le Président de la République des Valeurs, qui a rendu visite lundi aux commerçants de Colobane, trouve impertinente cette agitation puérile et politicienne autour du débat sur la loi d’amnistie. D’après son analyse, cette loi d’amnistie pourrait faire table rase des crimes économiques liés au pétrole et au gaz.J’ai toujours dit depuis qu’on agite cette loi, jusqu’après la Présidentielle de 2019, pendant le dialogue politique pendant lequel le Président Macky Sall avait agité cette question, l’amnistie est une loi générale et impersonnelle. L’ensemble des crimes économiques, des délits économiques qui se sont passés, peut-être de 2000 ou de 2010 à nos jours, vont être effacés ». A l’en croire, les faits vont aller au-delà des personnes, Khalifa Sall et Karim Wade. Ils vont aussi concerner le pétrole, le gaz et bien d’autres questions. Pour le député, le temps de discuter de cette loi d’amnistie viendra. Pour l’heure, avance-t-il, les députés doivent se focaliser sur les problèmes des Sénégalais qui souffrent à outrance. « On doit assister les populations afin qu’elles se sentent concernées par cette « Assemblée de rupture ».