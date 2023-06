Aminata Touré s’en prend à Macky Sall : « Les vies de nos enfants sont plus importantes que.. »

Aminata Touré, l’ancienne première ministre, s’est déclarée surprise d’apprendre que le président Macky Sall s’était rendu en Ukraine pour une mission de paix. Ce qui la choque le plus, c’est de voir les images du président Sall tenant une bougie en hommage aux personnes tuées lors de la guerre en Ukraine.Elle exprime son mécontentement en déclarant : « Les vies de nos enfants tués étaient tout aussi précieuses que celles des enfants ukrainiens pour lesquelles le président Macky Sall tenait une bougie. C’est ici, au Sénégal, que nous attendons que vous régliez la situation déjà désastreuse de notre pays. Le Sénégal avant l’Ukraine, Monsieur le Président ! Et il se fait tard. » Aminata Touré exhorte le chef de l’État à résoudre d’abord la situation désastreuse de leur pays avant d’entreprendre une mission de paix pour un autre pays. Elle appelle le président Macky Sall à prendre une ultime décision pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos et le désordre. Elle demande qu’il annonce le 25 juin prochain sa non-participation à l’élection présidentielle, qu’il permette à tous les candidats de concourir librement en suspendant toutes les procédures judiciaires visant à éliminer des adversaires, qu’il libère tous les jeunes détenus pour des raisons politiques, qu’il laisse la presse travailler librement et qu’il fasse immédiatement la lumière sur les meurtres de leurs enfants.