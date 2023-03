Aminata Touré : « La direction du PDS est dans des négociations avec le Président Macky Sall »

Dans un communiqué largement partagé, le vendredi 3 mars, l’ancien Premier Ministre, Aminata Tall verse dans des révélations de taille. Elle avance que le PDS n’est pas dans les dispositions de participer à la construction d’un large front de l’opposition et des forces vives contre une troisième candidature de l’actuel Président de la République. « La direction du PDS est dans des négociations avancées avec le Président Macky Sall et tout le monde le sait. C’est leur deal en parachèvement avec le Président Macky Sall qui les empêche de pouvoir prendre part à la construction d’un large front de l’opposition et des forces vives de la Nation en gestation pour empêcher une troisième candidature du Président Macky Sall », lit-on dans le communiqué.