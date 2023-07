Aminata Touré : “L’élection présidentielle la plus ouverte de notre histoire”

Aminata Touré promet “l’élection présidentielle la plus ouverte de l’histoire du Sénégal, si tout le monde peut participer”, dans un entretien paru sur Jeune Afrique. “La non-participation de Macky Sall ouvre le champ, ajoute–t-elle. Les Sénégalais écouteront les candidats, leurs programmes”. L’ancienne Première ministre milite, par ailleurs, pour une participation inclusive de tous les candidats, et notamment Ousmane Sonko, malgré ses deux condamnations judiciaires : “Les jugements rendus dans les deux procès d’Ousmane Sonko sont sans fondements. L’accusation de diffamation du ministre Mame Mbaye Niang est bidon. Quant à l’affaire Adji Sarr, les chefs d’accusation initiaux [viols et menaces de mort] ont été balayés par le juge, qui l’a néanmoins condamné pour corruption de la jeunesse. Cela ne tient pas”. “Les Sénégalais doivent pouvoir choisir librement” Pour l’ex Garde des Sceaux, Macky Sall doit poursuivre la dynamique enclenchée avec le dialogue national : “Macky Sall a organisé un dialogue du pardon, il n’a qu’à l’accorder à tous. Les Sénégalais doivent pouvoir choisir librement. Si Macky Sall peut pardonner à Karim Wade, qui doit 138 milliards au contribuable sénégalais, il doit pouvoir pardonner à tout le monde”.