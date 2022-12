Aminata Touré : “Il faut libérer Pape Alé Niang immédiatement”

L’ancienne Première ministre, Aminata Touré, a appelé à la libération immédiate du journaliste, Pape Alé Niang. “Tout ceci n’honore point notre démocratie!”, estime-t-elle. Pape Alé Niang, renvoyé en détention depuis six jours pour des "informations de nature à nuire à la défense nationale", est "très éprouvé" par sa grève de la faim, a déclaré hier Me Moussa Sarr. Il a été évacué à l'hôpital Principal depuis samedi soir. Il est très éprouvé par sa grève de la faim" qu'il observe "depuis sa nouvelle incarcération mardi 20 décembre”, a-t-il poursuivi, confirmant une information de la Coordination des associations de presse (CAP). Patron du site d'informations Dakar Matin, M. Niang avait été renvoyé en prison le 20 décembre après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre.