Ambitions de l’APR, Décès de Tanor : Le diagnostic de Serigne Mbaye Thiam sur les maux du PS

Serigne Mbaye Thiam ne s’en cache plus : il brigue le fauteuil de Secrétaire général du Parti socialiste (PS), qu’occupe actuellement Aminata Mbengue Ndiaye. Avant de prendre les rênes de cette formation historique, dont sont issus les ex Présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, le ministre de l’Eau ne nie pas l’état moribond du PS. Il l’explique par deux facteurs sur Jeune Afrique. « Le PS a eu une position difficile au sein de la coalition en raison des ambitions de l’APR [Alliance pour la République], qui veut s’étendre au niveau local », diagnostique Serigne Mbaye Thiam. Sans doute, mais cela n’explique pas tout. « Le leadership du parti a également présenté une faiblesse depuis la disparition d’Ousmane Tanor Dieng, concède-t-il. Son charisme, sa sûreté de jugement et ses rapports particuliers avec le président Macky Sall permettaient au PS d’affirmer plus fermement sa présence au sein de la coalition. En l’absence de tout ceci, nos militants se sont démobilisés dans certaines localités. Le parti en a pâti. » L’heure est donc à la réorganisation et à la relance, pour Serigne Mbaye Thiam. « Notre défi aujourd’hui est de travailler à définir un projet politique propre, une identité propre qui nous distingue de nos alliés de la coalition présidentielle tout en restant loyaux et fidèles à cette dernière. » Tient-il là son propre agenda politique ? “J’ai toujours répondu que je n’étais obnubilé par aucun poste, mais je ne me déroberai à aucune responsabilité”.