Amadou Thimbo installé dans ses fonctions de Secrétaire général de l’Assemblée nationale

Le nouveau Secrétaire général de l’Assemblée nationale, Amadou Thimbo, a été installé mardi dans ses fonctions, a t-on appris auprès de l’institution. Précédemment Secrétaire général adjoint de l’Assemblée nationale, M. Thimbo remplace Baye Niass Cissé qui assurait l’intérim depuis le décès de Marie Joséphine Diallo en mai 2022 Dans son discours exploité par l’APS, il a adressé »à nouveau » (au président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop) ses »sincères remerciements et (son) infinie gratitude » pour »cette haute marque de confiance qui traduit son attachement et son engagement, maintes fois réitérés, de promouvoir les cadres de l’administration parlementaire’’. Lors de cette cérémonie organisée dans une salle du parlement sénégalais, il a également rendu hommage à ses devanciers, relevant à l’endroit de M. Niass ‘’tous les services rendus à notre auguste institution (qu’il a) loyalement servie et dignement représentée à l’interne comme à l’extérieur’’. Le nouveau secrétaire général de l’Assemblée nationale a exprimé toute sa »reconnaissance » à feue Marie Joséphine Diallo. ‘’Je lui dois beaucoup, et beaucoup d’entre vous, ici présents, le savent. Son leadership bien affirmé, son parcours inspirant et son sens du partage du savoir (font que) le nom et l’œuvre de Marie Joséphine Diallo sont à jamais célébrés dans les administrations parlementaires’’, a-t-il témoigné. Amadou Thimbo, 43 ans, totalise seize années de présence ininterrompue dans les différents services de l’administration de l’Assemblée nationale, passant de cadre simple à chef de section, puis chef de division, directeur, secrétaire général adjoint et, aujourd’hui, Secrétaire général. Ce qui constitue, selon lui, ‘’la preuve qu’une carrière bien remplie est possible » au sein de l’Assemblée nationale. Il a appelé tous les fonctionnaires de l’institution à être ‘’portés et habités, en toute conscience, en tout temps et en tout lieu, par les exigences de l’environnement et le travail parlementaires : disponibilité, neutralité, mais surtout loyauté’’.