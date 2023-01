Amadou Mame Diop sur l'accident de Sakal : "Ce drame nous interpelle tous"

Une semaine après l’accident mortel de Sikilo, qui a fait plus de 40 décès, un autre drame a secoué le pays, ce lundi 16 janvier 2023. Le président de l’Assemblée Nationale, à travers un communiqué, présente ses condoléances aux victimes de l’accident de Sakal. Ainsi, il invite les populations, aux côtés des autorités publiques à sauvegarder la sécurité des citoyens sur les routes. « C’est avec une énorme tristesse que j’apprends la nouvelle tragédie de la route survenue vers Sakal ce matin. Au nom de l’Assemblée nationale et en mon nom propre, j’exprime ma compassion aux familles endeuillées. Je prie pour le repos de l’âme des disparus et le prompt rétablissement des blessés », a soutenu Dr Amadou Mame Diop. Toutefois, souligne-t-il, « le décès d’une vingtaine de personnes et les nombreux blessés que cet accident a causés, à peine une semaine après le drame de Sikilo, nous interpelle tous. Nous devons, aux côtés des autorités publiques, jouer tous notre partition dans la sauvegarde de la sécurité des citoyens sur nos routes ».