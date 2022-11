Amadou Bâ sans bureau ni cabinet : Qu’en est-il réellement ?

Le 17 novembre, le journal Bés Bi, repris par Seneweb, donnait l’information selon laquelle, deux mois après sa nomination, le Premier ministre, Amadou Ba, n’aurait ni bureau ni cabinet constitué. Nos confrères de Jeune Afrique renseignent qu’en réalité, le chef du gouvernement a pris ses quartiers au Petit Palais, édifice proche de la Résidence de France, et où habitent généralement les Premiers ministres. Selon un collaborateur proche de Amadou Ba, cité par JA, ce lieu offre “un avantage de taille, puisque le chef du gouvernement peut se rendre très vite au palais présidentiel en cas d’urgence sans être bloqué dans les embouteillages. Ce collaborateur de Amadou Ba, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat, estime d’ailleurs que le PM n’a pas « l’intention de quitter ses nouveaux bureaux ». Quant à la polémique liée à la non constitution de son cabinet, la même source indique que les services de la primature sont totalement fonctionnels et que « le cabinet du chef de gouvernement, composé de quinze membres, est au complet »