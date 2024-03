Amadou Ba promet de renforcer le crédit hôtelier et le secteur de la pêche

Le candidat de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY), Amadou Ba, a pris l’engagement de renforcer le crédit hôtelier et le secteur de la pêche s’il est élu président de la République. L’ancien Premier ministre a fait cette promesse mercredi à Mbour, où il était en campagne pour le scrutin présidentiel de ce dimanche. “Mbour est une zone touristique. C’est pourquoi nous allons renforcer le crédit hôtelier pour que les hôtels puissent être aux normes”, a dit le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, regroupant les partis de la majorité. “Mbour, c’est aussi la pêche, surtout la pêche artisanale”, a-t-il ajouté, promettant qu’au-delà de la subvention accordée aux pirogues, un “programme spécial de modernisation de la pêche” sera mis en œuvre, s’il accède à la magistrature suprême. Il s’agira notamment de doter les pêcheurs de pirogues modernes et de moteurs, ainsi que d'”instruments de sécurité pour leur assurance”, a détaillé le candidat de la “continuité”. Amadou s’est aussi engagé à éradiquer l’érosion côtière qui menace une partie de la ville de Mbour. Il annonce par ailleurs la construction d’une grande mosquée et d’une cathédrale à Mbour. “J’ai pris des engagements dans le cadre du programme de modernisation des villes et des cités religieuses. Ainsi, la grande mosquée de Mbour et la cathédrale seront construites intégralement par l’État”, a-t-il dit.