« Amadou Ba promet d’assumer pleinement son statut de chef de l’opposition… », (Cheikhou Oumar Sy)

« Amadou Ba doit impérativement quitter l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall pour espérer avoir un avenir politique viable…« , d’après Cheikhou Oumar Sy. Invité de l’émission « En Vérité » de la Radio Sénégal Internationale (RSI), l’ancien député a lancé un appel à l’ex-premier ministre. « Aujourd’hui, Amadou Ba doit quitter les rangs de l’APR de Macky Sall et créer son propre parti. C’est la meilleure démarche pour lui sinon il risque d’échouer lamentablement lors des prochaines élections. Il doit éviter de partir sous la bannière de l’Alliance pour la République… Amadou Ba a besoin d’une autonomie politique pour se démarquer et séduire l’électorat, loin de l’influence écrasante de Macky Sall« , a déclaré M. Sy, repris par Seneweb. « Je suis confiant que s’il y aura des élections et qu’Amadou Ba crée sa liste à côté de Macky Sall, Amadou Ba va triompher devant lui« , soutient-il. L’ancien parlementaire a aussi donné son avis sur la démarche de Macky Sall, lors de la présidentielle de 2024, à l’endroit de son candidat. « Amadou Bâ n’a pas reçu le soutien nécessaire de la part de ses alliés, Macky Sall en tête. Ce manque de soutien est, un facteur déterminant de l’échec de Ba à la dernière présidentielle (…) Amadou Ba promet d’assumer pleinement son statut de chef de l’opposition« , révèle-t-il.