Amadou Ba offensif à Guédiawaye : “Certains candidats ne peuvent pas diriger le pays pendant deux jours

L’ambiance était au rendez-vous à Guédiawaye lors du meeting du candidat de la majorité présidentielle Amadou Ba. Ce dernier a saisi cette occasion pour prononcer un discours offensif contre certains de ses concurrents. Guédiawaye n’a pas dérogé à la règle. L’ambiance était au rendez-vous lors du meeting d'ouverture du candidat de la coalition Benno Book Yakaar, Amadou Ba.La banlieue a accueilli ainsi un monde fou, venu de tous les coins et recoins du département Amadou Ba a profité de cette tribune pour inviter tous les militants à s’ériger en bouclier pour empêcher les novices d’accéder au pouvoir. “Certains candidats ne doivent pas accéder au pouvoir. Ils sont incompétents et insouciants. J'ai toujours pensé que ce sont des aventuriers. J'ai l'intime conviction qu'ils ne peuvent pas diriger le pays pendant deux jours”. Évoquant la problématique de l’emploi, Amadou Ba compte en créer un million : "Nous sommes dans un pays composé en majorité de jeunes. Plus de 50 % de la population a 19 ans. Et c'est pour cela que je m'engage à créer un million d'emplois sur les cinq prochaines années". De son côté, la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Guédiawaye se fixe comme objectif d’élire Amadou Ba dès le premier tour avec un taux record.